Ustaritz: le point sur le meurtre de Mélodie M., la jeune femme enceinte de 8 mois retrouvée ligotée et battue à mort

Le procureur de la République de Bayonne a évoqué jeudi 14 "un acte criminel particulièrement violent" pour décrire la scène du crime qui a frappé la petite commune d'Ustaritz. Mercredi vers 21h30, Olivier D., 24 ans, appelle les secours après avoir découvert sa compagne morte dans le domicile qu'elle occupait dans la propriété de sa mère. La vaste maison du chemin de Sainte-Barbe abritait en effet un petit logement qu'occupait Mélodie M., la victime, âgée de 23 ans. Qui a visiblement souffert le martyr avant de décéder.

La malheureuse a en effet été découverte sur son lit, entravée par des liens et de nombreuses traces de coups marquant sa dépouille. "Le corps se trouvait sur le lit de la chambre à coucher, les poignets et les chevilles ligotés, les yeux bandés, et bâillonnée avec des torchons" a expliqué le procureur de la République. Détail sordide, la jeune femme était enceinte "à un stade avancé", probablement de huit mois. Les premières informations qui ont été dévoilées peu après le meurtre, avançaient que la victime était nue. Ce point n'a cependant pas été confirmé par les enquêteurs.

Une autopsie doit désormais permettre de déterminer les causes exactes de la mort de la victime, et notamment l'heure du décès. Les premières constatations semblent orienter vers une asphyxie provoquée par le bâillon, mais le potentiel mortel des coups reçus n'est pas écartée. Aucune trace d'effraction n'a été découverte sur les lieux. "Aucune piste n'est privilégiée" à ce stade des investigations affirme le procureur. Une cinquantaine de gendarmes de la section de recherches de Pau et de la compagnie de gendarmerie de Bayonne sont mobilisés sur l'enquête.

Le compagnon qui a appelé les forces de l'ordre mercredi soir possède une petite notoriété télévisuelle. Olivier D., 24 ans, a participé à l'émission de téléréalité 10 couples parfaits diffusée sur NT1 entre le 3 juillet et 31 août. Présenté dans l'émission (et sur son compte Instagram) comme un aspirant acteur –il aurait d'ailleurs fréquenté le Cours Florent. Puis il semble qu'il ait changé ses plans et se soit orienté vers le secteur médical, la sophrologie plus précisément.

Mélodie M., la victime, était pour sa part étudiante à l'IFSI Florence Nightingale Bagatelle, à Talence (Gironde) dans la banlieue de Bordeaux. Originaire de Béziers, elle occupait l'appartement de la maison de sa mère pour se reposer avant un accouchement présenté comme imminent. Selon le procureur, Olivier D. qui a été entendu par les enquêteurs, tout comme les voisins notamment, a affirmé être le père de l'enfant.