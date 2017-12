Explosion à New York: l'attentat à Manhattan lié à l'Etat islamique?

Une explosion, selon toute vraisemblance consécutive à un attentat à la bombe manqué, a eu lieu ce lundi 11 à New York, à la station de bus et de métro "Port Authority station", la plus fréquentée des Etats-Unis, située près de Times Square.

Un homme d'une vingtaine d'années, présenté par les médias locaux comme originaire du Bangladesh mais vivant à Brooklyn et nommé Akayed Ullah a été interpellé. Il aurait pénétré dans les couloirs de la station avec une bombe artisanale scotchée sur son buste.

Mais celle-ci aurait explosé prématurément, blessant le terroriste présumé et quatre autres personnes, dont le pronostic vital n'est cependant pas en danger selon les secours new yorkais. L'explosion a été immortalisée par les caméras de vidéosurveillance de la station.

Le porteur de la bombe a été interpellé puis transporté dans un état "sérieux" à l'hôpital. Quelques heures seulement après l'explosion, survenue vers 7h30 heure locale (13h30 en France), la piste d'une attaque au nom de l'Etat islamique était déjà évoquée.

Selon plusieurs médias locaux, l'homme aurait en effet affirmé avoir agi au nom d'"Isis", l'acronyme anglophone de l'Etat islamique. Une information qui n'a pas été confirmée de source officielle. Le New York Post a publié une photo du terroriste présumé peu après l'explosion. Sur les réseaux sociaux, certains canaux pro-Daech célèbrent déjà son action.

A Brooklyn man has been arrested after allegedly detonating a homemade pipe bomb inside the Port Authority https://t.co/JdHgIez0Fe pic.twitter.com/QuNAxQRGv8 — New York Post (@nypost) 11 décembre 2017

Tout semble indiquer que l'homme a agi seul. "Il n'y a aucun autre incident ou activité connus" a fait savoir la police de New York, incitant les personnes qui auraient des informations sur cet évènement "individuel" à contacter la hotline dédiée au terrorisme. Le commissaire a évoqué un "incident lié au terrorisme", tandis que le maire de la ville Bill de Blasio a parlé d'une "tentative d'attaque terroriste".

Selon un porte parole de la Maison Blanche, Donald Trump a été "briefé" dès les premiers instants suivant l'explosion. Le président des Etats-Unis n'avait pas réagi en début d'après-midi.

New York a connu le 31 octobre dernier une attaque au camion bélier qui a fait huit morts, premier attentat terroriste mortel à Manhattan depuis le 11 septembre 2001. Le suspect, qui avait prêté allégeance à l'Etat islamique, a été immédiatement arrêté et emprisonné.