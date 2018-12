A 16 ans, il viole une enfant et est lynché par la foule en colère

La jeunesse du violeur présumé n'est surpassée que par celle de sa victime. Un adolescent de 16 ans a été arrêté dimanche 2 à New Delhi pour le viol d'une fillette de six ans. Il a été battu par une foule en colère avant d'être remis aux policiers.

Selon les premiers éléments rapportés par la presse locale, le jeune homme aurait repéré sa victime dans un parc alors qu'il jouait au cricket avec des amis. Après sa partie, il aurait suivi l'enfant jusque chez elle. Il l'a ensuite abordée, prétendant que sa balle avait malencontreusement atterri sur la terrasse de la maison pour pouvoir entrer.

La victime a accepté de l'aider, mais une fois sur la terrasse il l'aurait violée. Les cris de l'enfant ont cependant alerté son grand-père qui se trouvait sur place. Celui-ci a ameuté le voisinage, et plusieurs personnes sont intervenues, battant le jeune homme avant de le remettre à la police locale.

Les agressions sexuelles et viols sont hélas monnaie courante en Inde, pays de plus d'1,2 milliard d'habitants. Et même les enfants les plus jeunes ne sont pas épargnés par ces violences. Régulièrement, des faits particulièrement graves entraînent des dénonciations populaires, mais celles-ci ne sont pas toujours suivies d'effets, notamment en raison de la culture du silence qui prédomine.

En avril dernier le gouvernement nationaliste hindou a rendu passible de peine de mort les viols d'enfants de moins de 12 ans. Dans la foulée, la Cour suprême a enjoint les juges à raccourcir les délais d'examen. Les estimations officielles évoquent 40.000 viols par an. Un chiffre qui apparaît largement sous estimé. Pour une population plus de 15 fois inférieure, la France déplore environ 15.000 viols par an.