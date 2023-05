260 000 articles contrefaits saisis par la PJ en Saine-Saint-Denis

DÉPÊCHE — Le mercredi 10 mai dernier, la police judiciaire a mis la main sur 260 000 articles contrefaits en Seine-Saint-Denis : 228 000 chaussures et 32 000 pièces de textiles. Au total, quelque huit millions d'euros de valeur. Une affaire ayant débuté en février 2022, qui met en exergue l'ampleur de la contrefaçon en Europe.

L'année dernière, trois hommes avaient été arrêtés à la sortie de la fourrière de Villeneuve-la-Garenne. Ils transportaient plus de 4 000 articles contrefaits dans un utilitaire. La justice se saisit alors de l'affaire pour tenter de retrouver le fournisseur. Quinze mois plus tard, les investigations menées par les enquêteurs de la police judiciaire ont permis de découvrir 700 m³ de marchandises dans trois entrepôts différents. Sans trop de surprise, les contrefaçons sont de pâles copies de marques de luxe, fabriquées en Chine.

"Il s’agit de quantités industrielles", décrit une source policière à l'AFP. Et d'ajouter : "On estime la valeur à la revente de la marchandise sur le marché de la contrefaçon au minimum à huit millions d’euros". Les marques copiées ont été consultées afin d'évaluer plus précisément la valeur du stock.

Pour cette trouvaille, sept personnes ont été interpellées par les enquêteurs de l’OCRFM (Office central de répression du faux monnayage). Elles ont été aussitôt mises en examen.

La contrefaçon "représente 6 % des importations globales dans l’UE. C’est un phénomène ancien, mais en pleine croissance, qui prend une dimension industrielle », souligne une commissaire, comme le rapporte le 20minutes. La France serait le deuxième pays le plus touché au monde, derrière les États-Unis et devant l’Italie.