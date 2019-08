A 8 ans, il pique la voiture de sa mère et roule à 140 km/h sur l'autoroute

Pas même une rayure. Un enfant de 8 ans a eu envie de faire un petit tour en voiture mercredi à Soest (en Rhénanie-du-Nord-Westphalie -Allemagne). Alors il a emprunté celle de sa mère et a pris l'autoroute, roulant jusqu'à 140 km/h, avant d'aller se garer sur une aire de repos.

Selon le Berliner Morgenpost, il avait mis les warnings et avait installé le triangle de sécurité.

Ce sont les parents du garçon qui ont prévenu la police quand, dans la nuit, ils ont remarqué que la voiture et leurs fils avaient disparu.

L'apprenti pilote a été retrouvé à environ huit kilomètres de chez lui. Il a fondu en larmes quand les policiers sont arrivés, se rendant sans doute compte qu'il avait fait une grosse bêtise.

Mais il n'a pas été blessé et n'a même pas eu peur de rouler si vite. Il n'a pas non plus abîmé la voiture.

Bien que très jeune, le garçonnet avait déjà conduit sur un circuit privé et avait l'habitude de faire du karting.