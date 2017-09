Abou Walid: l'homme impliqué dans les attentats du 13 novembre et du Thalys toujours introuvable

Près de deux ans se sont écoulés depuis les attentats du 13 novembre, mais un homme impliqué dans l'attaque reste introuvable, et n'a même pas été formellement identifié. Selon les informations dévoilée ce mardi 19 par France Inter, celui qui est surnommé Abou Walid au sein de la mouvance djihadiste aurait joué un rôle clé dans les attentats de Paris et Saint-Denis, mais aussi dans celui, manqué, du Thalys d'août 2015.

Abou Walid aurait été en contact avec Abdelhamid Abaaoud, considéré comme le coordinateur des attaques du 13 novembre et abattu par le RAID lors de l'assaut de Saint-Denis quelques jours après. Il aurait aidé celui qui était alors un des djihadistes européens les plus surveillés à gagner la Belgique depuis la Syrie pour y préparer les attentats et aurait joué un rôle de logisticien, fournissant notamment des armes.

Son nom , ou plutôt son surnom, est également cité par Ayoub el-Khazzani, l'homme qui a tenté de perpétrer un attentat dans le Thalys du 21 août 2015 avant d'être maîtrisé par des passagers. C'est lui-même qui l'aurait conduit jusqu'à la gare.

Toujours selon France Inter, Ayoub el-Khazzani n'aurait pu donner de son contact qu'une description physique. Celle d'un homme d'environ 25 ans avec "une petite barbe, des lunettes, des cheveux plaqués en arrière, assez costaud, les yeux légèrement bridés", le fait qu'il parle français et "soit flamand, soit allemand" et qu'il puisse s'agir d'un belge d'origine turque.

La radio cite également un juge d'instruction qui indiquait dès décembre 2016 qu'Abou Walid "pourrait faire couler le sang" et qu'il ne fallait "pas trop attendre pour le neutraliser".

Des personnes ayant participé aux attentats du 13 novembre, seul Salah Abdeslam, a survécu. Interpellé en Belgique en mars 2016, le djihadiste s'est muré dans le silence.