Accident de bus scolaire à Millas: les précédentes tragédies impliquant des autocars

Le choc a été d'une violence extrême et a désintégré l'arrière du bus percuté par le train, ne laissant aucune chance aux malheureuses victimes. L'accident qui a impliqué un bus scolaire percuté par un train à Millas, dans les Pyrénées-Orientales coûté la vie à quatre personnes, toutes mortes dans le bus.

Cet accident impliquant un car est le plus grave depuis la tragédie de Puisseguin le 23 octobre 2015. Ce jour-là, un autocar transportant 47 personnes âgées et une accompagnatrice en route pour une journée d'excursion entre en collision avec un semi-remorque dans une virage d'une route sinueuse. Sous l'impact du choc, les deux véhicules vont s'embraser. Le drame fera 43 morts. Le conducteur du poids lourd et son jeune fils qui l'accompagnait sont décédés. Dans l'autocar, de nombreuses personnes âgées ne sortiront pas assez vite, certaines se déplaçant avec difficulté, et mourront brûlées vives ou asphyxiées. Ils ne seront que huit à s'extraire du car en flammes.

Le précédent accident impliquant des enfants dans le cadre d'un transport collectif remonte au 10 février 2016 lorsque deux adolescents ont perdu la vie après une sortie de route de leur car sur une route enneigée.

Il faut remonter à 2008 pour retrouver un accident impliquant un car de transport scolaire au bilan plus dramatique encore que celui de Millas. Le 2 juin 2008, sept enfants sont tués à Allinges en Haute-Savoie dans la collision entre un TER et un car scolaire à un passage à niveau au lieu-dit Mésinges.