Accident de Bavincourt: le chauffeur du camion, un récidiviste sous l'emprise de la drogue

Le 14 novembre dernier, une collision entre un bus scolaire et un poids lourd avait lieu à Bavincourt, près d'Arras (Pas-de-Calais). La conductrice du car, âgée de 47 ans, avait été tuée et deux élèves avaient été gravement blessés, dont l'un amputé des deux pieds.

A l'époque, les conditions météo avaient dans un premier été évoquées pour tenter d'expliquer le drame. Mais c'est désormais le chauffeur qui est mis en cause. En effet, les analyses ont établi qu'au moment du drame, celui-ci était sous l'emprise de stupéfiants.

Il doit être présenté à un juge ce mardi 28 en comparution immédiate pour homicide involontaire aggravé, mais le procès devrait être reporté, selon Franceinfo. Il a été convoqué lundi après que les analyses réalisées par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ont conclu à la présence de morphine et d'héroïne dans son sang. Elles ont également déterminé que la morphine, couramment utilisé par les secours, avait bien été consommée avant le drame et non comme antidouleur suite à ses graves blessures.

Le suspect n'a pas été en mesure d'expliquer la présence de ces drogues dans son organisme. Mais il a déjà été condamné pour usage d'héroïne par le passé. Il est également connu de la justice pour des faits de vol avec arme et suspecté dans une affaire d'évasion. Le parquet a annoncé qu'il allait requérir le placement en détention provisoire.

Lorsqu'un homicide involontaire est commis au volant, la peine encourue est de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende, mais elle est portée à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende lorsque le conducteur était sous l'emprise de la drogue.