Accident de Jenifer: le footballeur Youcef Touati a succombé à ses blessures

Onze jours après l'accident de la route survenu sur l'autoroute A1 entre une voiture et le minibus de tournée de la chanteuse Jenifer, le footballeur Youcef Touati, 27 ans, ancien milieu offensif du Red Star et de Chambly, est décédé mercredi 16.

Gravement blessé dans la collision, qui a tué sur le coup Claire Ponchy, une jeune femme de 23 ans, il était depuis dans un état de mort cérébrale bien que plusieurs rumeurs le disaient déjà décédé. La famille avait tenu à mettre les choses au clair quelques jours après l'accident, expliquant via un communiqué que le jeune homme était dans un état critique mais qu'il y avait toujours un espoir: "Tant qu’il a un espoir, en tant que parents, pour Youcef et pour tout ceux qui l’aiment, nous nous devons d’y croire". Cet espoir s'est éteint avec lui dans nuit.

L'accident était survenu tard dans la nuit du 5 au 6 mars alors que Jenifer et toute son équipe revenaient d'un concert donné le soir même en Belgique. Le van de la chanteuse avait percuté par l'arrière la Citroën C2, où se trouvaient Youcef Touati et Clair Ponchy, stationnée sur la voie de droite de l'autoroute A1. La chanteuse et tous les occupants du véhicule avaient été légèrement blessés.

Une polémique était née juste après l'accident. Jenifer avait déclaré sur ses réseaux sociaux avoir eu "une chance inouïe" et plusieurs fans lui étaient tombés dessus, l'accusant de manquer de compassion pour les victimes et leurs familles. Sous le choc, la chanteuse avait quelques jours après décidé d'annuler les prochaines dates de sa tournée.