Accident mortel avec Jenifer: le frère de la victime accable le chauffeur du bus et "n'attend rien" de la chanteuse

C'est un drame dont la famille de la victime n'arrive pas à se relever, surtout en l'absence de réponses. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6, la chanteuse Jenifer a été impliquée dans un accident mortel de la route sur l'autoroute A1. Son minibus a heurté un véhicule à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Une jeune femme a été tuée sur le coup. Les deux hommes l'accompagnant sont dans un état grave. Parmi eux se trouve l'ancien footballeur Youcef Touati, un temps annoncé mort, se trouve dans un coma profond depuis l'accident.

Le frère de la victime, qui s'appelait Claire et avait 23 ans, s'est confié à Public, dans le numéro paru vendredi 10. Dans l'interview, il décrit sa sœur comme une personne "avec un grand cœur", "pétillante et très gentille" et qui "adorait faire la fête".

A la question "avez-vous été contactés par Jenifer?", le jeune homme de 24 ans a d'abord critiqué la chanteuse, avant d'accabler le chauffeur. "On entend parler d'elle, mais c'est ma sœur qui est décédée" avant d'assurer que lui et sa famille "(n'attendaient) rien d'elle". "Puis elle n'y est pour rien: c'est son chauffeur qui est fautif" a-t-il dit pour conclure.

Une enquête est encore en cours pour déterminer les responsabilités de chacun. Une autopsie a été ordonnée sur la victime. Et deux plaintes ont été déposées par les deux parties: une à l'encontre du chauffeur de Jenifer, l'autre contre le chauffeur de la voiture où se trouvait la jeune femme décédée.

Pour rappel, quelques jours après le drame, Jenifer a décidé d'annuler les dates à venir de sa tournée, par respect pour les familles de la victime et des blessés.