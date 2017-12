Accident mortel à Millas: tous les enfants étaient de la même petite ville

Quatre enfants morts et des dizaines d'autres blessés, pour certains encore, ce vendredi matin, entre la vie et la mort. Le drame de l'accident survenu jeudi après-midi à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, est l'un des pires de ces dernières années en France. Et il restera comme une marque au fer rouge pour une petite commune toute proche, d'où sont originaires les petites victimes.