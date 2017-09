Accidents de chasse: un début de saison meurtrier après des chiffres 2016 à la hausse

L'ouverture de la saison de la chasse dans une trentaine de départements dimanche 17 a été marquée par plusieurs accidents dont deux mortels. Une triste entame alors que la tendance en la matière était à la baisse jusqu'à l'année dernière.

Dimanche, un enfant de 13 ans est mort, touché au visage par un coup de fusil tiré par son grand-père, à Triaize, près de Luçon (Vendée). Selon les premiers éléments de l'enquête, il était en train de ramasser un animal qui venait d'être abattu lorsque le coup est parti tout seul.

Un autre chasseur est mort samedi 16 à Clans, dans les Alpes-Maritimes, où l'ouverture avait eu lieu dimanche 10 en plaine. Il a chuté dans un ravin de 150 mètres de profondeur. Déjà jeudi 14 dans ce même département, à Saint-Auban, un chasseur avait abattu la chienne d'un couple, pensant qu'il s'agissait d'un loup.

Dans le Var, à Collobrières, c'est un père et son fils de 12 ans qui ont été touchés par le tir d'un chasseur dimanche, mais n'ont heureusement été que légèrement blessés.

Une série noire qui intervient alors que les chiffres en la matière ont connu une importante baisse depuis 1999, avant de repartir à la hausse l'année dernière. Selon l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) le nombre d'accidents mortels a baissé en moyenne de 8% par an entre 1999 et 2016, passant de 39 à 10, le chiffre le plus bas jamais enregistré. Mais au cours de la saison 2016/2017, 143 accidents ont fait 18 morts, tous chasseurs.

Lors de cette dernière saison, la principale cause d'accidents mortels (50% des cas) était le non-respect de l'angle de 30 degrés, la fenêtre de tir que tout chasseur doit réspecter. Venait ensuite la mauvaise manipulation de l'arme et le tir sans identification du gibier.

La saison de la chasse doit encore être ouverte dans neuf départements. Ce sera chose faite dimanche 24.