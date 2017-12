Affaire Noyer: Nordahl L. (affaire Maëlys) mis en examen?

A l'issue de 48h de garde à vue, Nordahl Lelandais, principal suspect dans l'affaire Maëlys, a été présenté à un juge d'instruction ce mercredi 20. Il pourrait être mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la disparition du caporal Arthur Noyer. En effet, de nombreux éléments relient les deux hommes.

Ce denier, chasseur alpin au sein du 13e BCA, n'a plus donné signe de vie depuis une soirée festive à Chambéry qui s'est déroulée dans la huit du 11 au 12 avril dernier. Or, ce soir-là, Nordahl Lelandais se trouvait également dans la préfecture savoyarde, plus précisément dans le quartier du carré Curial où se trouvait également le jeune militaire. Les deux hommes se seraient croisés dans la discothèque "Le RDC".

L'étude des relevés téléphoniques de deux hommes ont permis aux enquêteurs de constater que leurs portables respectifs ont été bornés au même endroit, au même moment au cours de la soirée. Il apparaît même que les deux hommes ont fait "un trajet commun" sur une distance suffisamment longue, le soir de la disparition du premier, pour que leurs téléphones soient localisés par les mêmes bornes au même instant, rapporte RTL.

Les enquêteurs ont également souligné "qu'il n'est pas impossible" que l'Audi noire de Nordahl Lelandais figure parmi les véhicules apparus dans l'enquête sur l'affaire Noyer.

De plus, l'étude du matériel informatique de l'ancien militaire a permis aux enquêteurs de découvrir qu'en avril dernier, le principal suspect de l'affaire Maëlys avait recherché sur différents sites Internet des méthodes permettant de faire disparaître un corps. Des recherches "postérieures à la disparition" du jeune chasseur alpin.

Arthur Noyer avait été aperçu pour la dernière fois dans le quartier du Carré Curial alors qu'il faisait du stop pour rejoindre sa caserne à Barby, à six kilomètres de là. Le parquet de Chambéry avait ouvert une enquête le 20 avril pour enlèvement et séquestration sans libération avant le 7e jour.