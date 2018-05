Affaire Candide Renard/Eddy Guyot: le profil violent du candidat de Koh-Lanta

Nouveau rebondissement dans l'affaire Candide Renard/Eddy Guyot. Suite à la plainte de la fille d'Hervé Renard contre ce candidat pour une agression sexuelle, qui serait survenue sur l'île déserte de Koh-Lanta, entre le 4e et 5e jour de tournage de la nouvelle saison, le parquet de Nancy a récupéré l'affaire et a ouvert une information judiciaire mercredi 16.

Mais de nouveaux éléments sont venus mettre au jour le profil violent de cet homme de 33 ans, originaire de Meurthe-et-Moselle, forain de métier et père de famille.

Les Dernières Nouvelles d'Alsace ont révélé ce jeudi 17 qu'Eddy Guyot avait déjà été condamné pour des faits de violences par le passé.

En effet, le trentenaire a été condamné en appel en décembre 2013 à un an de prison pour avoir tabassé le compagnon de son ex-femme à Ittenheim (Bas-Rhin) en 2012.

Il lui avait donné un coup si violent au visage que la victime avait eu une fracture du sinus et du plancher de l'orbite, et obtenu dix jours d'ITT.

Ce n'est pas la seule mention pour violence qui figure à son casier judiciaire. Toujours selon les DNA, Eddy Guyot a aussi été condamné en 2008 à Saint-Dié pour violence aggravée à six mois de prison ferme et du sursis.

Mercredi soir, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi avait déjà évoqué ces faits de violence, s'étonnant au passage que TF1 et la société de production ALP n'aient pas vérifié les casiers judiciaires des candidats: "Normalement quand on fait un casting on enquête sur les candidats. Mais là, d'après les informations que j'ai eues, les choses n'ont pas été vraiment bien faites. On interroge normalement le casier judiciaire. Il semble qu'Eddy a en effet un passé chargé et compliqué avec la justice en particulier pour des agressions… Ce qui veut quand même dire que l'enquête n'a pas été bien faite car son casier judiciaire ne serait pas vierge".