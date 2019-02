Affaire Daval: l'incinération du corps, la question qui demeure

Jonathann Daval a une nouvelle fois été entendu par les juges le 30 janvier dernier. Il aurait de sources judiciaire livré des "aveux circonstanciés" concernant la mort de sa femme Alexia survenue fin octobre 2017.

Il aurait maintenu la version donnée quelques semaines plus tôt lorsqu'il avait finalement reconnu son implication, à savoir une dispute qui aurait éclaté au sein du couple durant laquelle des coups aurait été échangés et qui aurait abouti à une chute de la jeune femme dans l'escalier.

L'enquête, et notamment la reconstitution prochaine, devront établir si cette thèse de l'homicide involontaire est crédible. Mais d'autres questions essentielles demeurent malgré ces aveux survenus après plus d'un an.

En effet, Jonathann Daval n'aurait toujours pas reconnu avoir mis le feu au corps de sa femme, retrouvé partiellement calciné dans un bois à quelques kilomètres de leur domicile. Le trentenaire aurait pourtant nié l'existence d'un complice, thèse qui avait à plusieurs reprises été évoquée.

La seule possibilité qui correspondrait alors à sa version des faits est qu'un tiers ait découvert le corps et décidé de -maladroitement- y mettre le feu. Un élément à charge mais ne constituant pas une preuve en lui-même avait été découvert par les enquêteurs: une bombe aérosol de mousse inflammable retrouvée au domicile du suspect à laquelle un bouchon découvert près du corps peut "peut parfaitement correspondre". La date de la reconstitution n'a toujours pas été fixée.

D'autres pistes, notamment concernant la personnalité et de prétendus accès de violence d'Alexia Daval, avaient été évoquées durant ces mois d'investigations. Autant d'allégations qui restent également l'enjeu de questions.