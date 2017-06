Affaire Grégory: qui est Murielle Bolle, le témoin clé arrêté et placé en garde à vue?

Murielle Bolle a été à nouveau arrêtée 33 ans après les faits. La police a interpellé Murielle Bolle, un témoin clé dans l'affaire Grégory, à son domicile des Vosges ce mercredi 28. La femme a été placée en garde à vue afin d'être interrogée à propos du témoignage qu'elle avait donné en 1984. A l'époque, elle avait déclaré à plusieurs policiers, ainsi qu'au juge Jean-Michel Lambert, qu'elle était avec son beau-frère Bernard Laroche le 16 octobre 1984, lorsque Grégory était monté dans la voiture le jour de son assassinat. Elle aurait aussi avoué que, quelques kilomètres plus loin, l'homme était descendu de la voiture avec l'enfant avant de revenir seul plus tard. A la suite de ce témoignage, Bernard Laroche avait été inculpé.

Quelques jours plus tard, coup de théâtre. Tous les journalistes sont conviés au domicile de la jeune fille qui se rétracte et innocente son beau-frère. "Non, je n’étais pas dans la voiture de Bernard. Et puis je n’ai jamais été sur Lépanges, tout ça… Où le gosse a été noyé. J’ai jamais été là. Je ne connais pas Lépanges, ni Docelles. Bernard est innocent. Mon beau-frère est innocent. J’ai jamais été avec mon beau-frère", avait-elle déclaré devant toute la presse.

Depuis sa rétractation, Murielle Bolle a gardé la même version, assurant avoir pris un bus pour rentrer de l'école au moment des faits. Mais le conducteur du car scolaire, entendu par la police, ne se souvient pas avoir vu Murielle Bolle monter dans son bus.

En ré-interrogeant Murielle Bolle, dont l'ADN a été prélevé une nouvelle fois il y a deux semaines, les enquêteurs cherchent à reconstituer ce que l'accusation considère comme un "acte collectif"."Vous avez le corbeau, vous avez les guetteurs, vous avez celui qui enlève l'enfant, vous avez celui qui va tuer l'enfant. Je pense que ceci va se confirmer dans les semaines et les mois à venir", estimait la semaine dernière Maitre Thierry Moser, avocat des parents de Grégory.