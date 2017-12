Disparition de Maëlys: une marche blanche en hommage à la fillette

L'émotion était vive. Quatre mois après la disparition de la petite Maëlys et alors que l'enquête piétine, une marche blanche a été organisée ce mercredi 27 dans la commune de Pont-de-Beauvoisin (Isère). Elle a commencé à 15h du lycée Pravaz et s'est terminée devant la salle polyvalente, là où l'enfant a été vue pour la dernière fois. Au total, plusieurs centaines de personnes (proches, riverains et anonymes) y ont participé sous une pluie battante. Ses parents brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire "Pris en otage: vérité pour Maëlys".

Peu avant, la tante de la petite fille s'était exprimée au micro de LCI. "C’était le premier Noël sans Maëlys et… C’est dur. C’est vraiment dur", a-t-elle confié. Et d'ajouter: "Après le mariage cauchemar, c’est notre Noël cauchemar. On a le sentiment que notre vie est un cauchemar depuis quatre mois. Et que ça ne s’arrête pas". Elle a également expliqué qu'elle regrettait que Nordahl Lelandais, suspecté d'avoir enlevé la petite lors de la soirée de mariage et de l'avoir tuée, se soit muré dans le silence: "Il n’y a que lui qui peut répondre à nos questions en fait. Il n’y a que lui qui a certaines réponses, et tant qu’il ne nous les donne pas, on n’avance pas".

Pour l'avocat de la famille, Me Fabien Rajon, cité par l'AFP; "l’idée, aujourd’hui, avec cette marche blanche, c’est de rendre hommage à Maëlys mais aussi de dénoncer la prise d’otages dont sont victimes ses parents". Pour rappel, un rassemblement avait déjà eu lieu le 5 novembre dernier dans un parc de la commune voisine des Abrets, jour du neuvième anniversaire de la petite fille.

Depuis la disparition de la Maëlys, les recherches des enquêteurs n'ont pas permis de la retrouver. Le 30 novembre dernier, l'ancien maître-chien de 34 ans a été mis en examen pour "meurtre" à l'issue de son audition par les juges d'instruction. Depuis le drame, cet ancien militaire a toujours nié toute implication dans la disparition de la fillette.

Ce dernier a également été mis en examen pour "assassinat" dans le cadre d'une enquête sur une autre disparition mystérieuse, celle d'Arthur Noyer en avril à Chambéry. Son portable avait été localisé à l'endroit où l'homme a été vu pour la dernière fois en vie, le soir du drame.