Maëlys - 4 mois après: un suspect, des questions et d'autres disparitions

Une marche blanche était organisée ce mercredi 27 au Pont-de-Beauvoisin, commune d'Isère devenue tristement célèbre comme le lieu de la disparition de la petite Maëlys de Araujo, dans la nuit du 26 au 27 août dernier.

Quatre mois après le début de cette affaire, l'émotion reste vive. Les rebondissements ont été nombreux mais la fillette n'a toujours pas été retrouvée. L'espoir qu'elle soit en vie paraît illusoire, et c'est bien pour enlèvement et meurtre que Nordahl Lelandais est mis en examen.

Ce suspect -qui se mure dans le silence après avoir tenté d'expliquer les éléments plus que troublant entraînant son interpellation début septembre- et son étrange profil ont contribué au mystère qui entoure cette affaire.

S'il reste présumé innocent, les enquêteurs ne semblent pas avoir de doute sur sa culpabilité. L'homme a quitté le mariage et coupé son téléphone au moment où la fillette disparaissait. Une silhouette blanche, couleur de sa robe, a été repérée dans une voiture ressemblant en tout point à la sienne par la vidéosurveillance. L'ADN de Maëlys a été prélevé dans son véhicule malgré l'étonnant zèle dont l'ancien militaire de 34 ans a fait preuve pour la nettoyer de fond en comble.

Des semaines de recherches et d'importants moyens n'ont pas permis de retrouver de traces de l'enfant. Une situation qui laisse place à tous les fantasmes. Au point que les théories, les accusations voire les menaces ont fusé au sein du petit village mais pas seulement.

L'affaire a également été le théâtre de rebondissements judiciaires. Les nombreuses fuites ont conduit à l'ouverture d'une autre enquête pour violation du secret de l'instruction, le parquet mettant en cause les gendarmes.

Mais dernièrement, après plus de trois mois d'enquête, celle-ci a pris une autre tournure qui interroge un peu plus sur le profil du principal suspect. Plusieurs éléments accusent Nordahl Lelandais d'être impliqué dans la mort d'Arthur Noyer, militaire disparu en avril dans la région de Chambéry. Il a été mis en examen pour assassinat.

Des restes avec l'ADN d'Arthur Noyer ont été retrouvés en septembre, et l'analyse des téléphones portables et de la vidéosurveillance ont montré que le suspect et la victime ont fait un trajet commun ce soir-là.

Avec plusieurs autres disparitions suspectes dans la région, jusqu'à celle d'Estelle Mouzin, désormais ré-examinées à la lumière de ces éléments, il semble possible que Maëlys ait été la dernière victime d'un tueur en série.