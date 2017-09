Affaire Maëlys: les indices ont failli brûler dans l'incendie criminel de la gendarmerie de Grenoble

Un incendie criminel s'est déclaré à la gendarmerie de Grenoble dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21, détruisant une cinquantaine de véhicules, mai aussi une partie de la cellule d'investigation. L'acte a été revendiquée sur une plateforme d'ultra gauche, avec des propos hostiles à la police.

Mais ces revendications a priori politiques ont également eu des conséquences sur des enquêtes en cours, et ont même failli réduire en cendres une partie des indices dans celle de la disparition de la petite Maëlys.

En effet les laboratoires des enquêtes criminelles se trouvaient à proximité directe des départs de feu et ont donc également été touchés. Il semble qu'ils ne s'agissaient pas de la cible des incendiaires, qui n'étaient peut-être même pas au courant de cette disposition des lieux. Toujours est-il que des scellés d'affaires en cours qui y étaient traités ont été détruits.

Ceux concernant la disparition de Maëlys, dépendante du parquet de Grenoble, ont cependant été épargnés selon le procureur. Une chance dans la mesure où les enquêteurs ne semblent pas crouler sous les indices dans ces investigations qui, après des semaines de recherches infructueuses et face à un suspect, Nordahl Lelandais, qui continue de clamer son innocence.

"Ce jeudi, à trois heures du matin, deuxième jour du procès de la voiture brûlée. Avons pénétré dans la caserne de gendarmerie Vigny-Musset. Avons incendié six fourgons d’intervention et deux camions de logistique (...). Cet acte s’inscrit dans une vague d’attaques de solidarité avec les personnes qui passent en procès ces jours-ci. (...) Quelle que soit l’issue du procès, on continuera à s’en prendre à la police et à la justice. Notre hostilité est un feu qui se propage", ont écrit les auteurs de la revendication.