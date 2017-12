Affaire Noyer: l'Audi A3 de Nordahl L. de nouveau au cœur de l'enquête?

Une nouvelle affaire de disparition impliquerait Nordahl Lelandais. En effet, le principal suspect de l'affaire Maëlys est en garde à vue depuis lundi 18 afin d'être entendu par les gendarmes qui enquêtent sur la disparition d'Arthur Noyer, un jeune chasseur alpin qui n'a pas donné signe de vie depuis la nuit du 11 au 12 avril à Chambéry

Comme dans l'affaire Maëlys, la voiture du suspect, une Audi A3 de couleur noire, pourrait rapidement se retrouver au cœur des investigations. Pour les enquêteurs, "il n'est pas impossible" que le véhicule de Nordahl Lelandais figure parmi les voitures apparues dans l'enquête sur l'affaire Noyer. Jusqu'à présent, ils étaient en "masse trop importante" pour avoir été exploités fructueusement.

Dans la soirée de la disparition d'Arthur Noyer, les téléphones de Nordahl Lelandais et du militaire ont "borné" au même endroit et au même moment. De plus, les investigations sur les supports informatiques du suspect ont aussi révélé, en l'état, une recherche effectuée sur internet sur la manière de faire disparaître un corps sans laisser de traves. Une recherche "postérieure à la disparition" du caporal, ont précisé des sources concordantes.

Il est également important de souligner que la dernière fois que le jeune chasseur alpin a été vue en vie, il faisait du stop dans le quartier du Carré Curial à Chambéry pour rejoindre sa caserne. Est-il monté dans la voiture de Nordahl Lelandais? L'enquête devra le déterminer.

L'Audi A3 de Nordahl est également au cœur de l'enquête sur la disparition de Maelys. En effet, la vidéosurveillance de la commune du Pont-de-Beauvoisin Savoie (la fillette a disparu côté Isère, dans la commune portant le même nom) dans la nuit du 26 au 27 août, a capturé des images d'une voiture présentée comme celle du suspect par le procureur avec une silhouette blanche sur le siège passager qui pourrait être Maëlys de Araujo.

Le suspect nie qu'il s'agisse là de son véhicule, tandis que son avocat Maître Alain Jakubowicz, s'il admet que "ça pourrait être son véhicule" dément que la silhouette soit celle d'une enfant, parlant d'une personne avec "un décolleté de femme".