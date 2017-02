Affaire Théo: le policier mis en examen pour viol livre sa version des faits

Mis en examen pour viol dans l'affaire Théo, le policier incriminé a livré quelques heures après l'interpellation du jeune homme, jeudi 2 février, sa version des faits dans un procès-verbal, consulté par L'Express et Europe 1. "Alors que je venais de lui saisir le bras, je recevais de sa part un coup de poing au niveau de la pommette gauche. (…) J’ai compris à ce moment-là que l’individu serait prêt à tout pour se soustraire. Il se débattait, portait des coups de poing à tout va, gesticulait en tous sens, même des jambes", a-t-il déclaré précisant un peu plus tard avoir fait usage de sa matraque, mais pas au niveau de ses fesses.

"J’usais alors de ma matraque télescopique et lui portais des coups en visant l’arrière des cuisses". Des coups qui se sont poursuivis sur "les membres inférieurs dans l'espoir de faire perdre l'équilibre" et au niveau d'une de ses jambes. Pourtant, depuis l'interpellation, la victime ne cesse d'accuser le policier de lui avoir introduit son arme dans l'anus. Une affirmation que semble confirmer le médecin en charge de son cas qui lui a diagnostiqué une plaie de 10 centimètres.

Selon les dires du policier, ce n'est qu'une fois au commissariat qu'il aurait déclaré avoir mal. "L’individu se plaignait de douleur au visage ainsi qu’aux fesses. Je regardais rapidement s’il avait quelque chose en tirant son bas de survêtement. Je constatais alors qu’il présentait une plaie saignante", a-t-il indiqué précisant n'avoir pas la moindre idée de l'origine de la blessure. Mais le récit du jeune homme est tout autre. "Il prend sa matraque et il me l’a enfoncée dans les fesses, volontairement. Dès qu’il m’a fait ça je suis tombé sur le ventre, j’avais plus de force", avait-il ainsi déclaré.

Pour rappel, les faits se sont déroulés le 2 février dernier. Ce jour-là, le jeune homme de 22 ans avait fait l'objet d'une "interpellation musclée" par quatre policiers dans la cité des 3.000 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), après un contrôle d'identité qui avait dégénéré. Ce drame a depuis débouché sur la mise en examen des quatre policiers dont un pour viol. Selon les premières conclusions de l'IGPN, "le caractère non intentionnel" du geste du policier a été retenu. Le parquet de Bobigny avait retenu uniquement les "violences volontaires" mais le juge d'instrcutction a décidé de mettre en examen le policeir pou "viol" et ses trois collègues pour "violences volontaires".