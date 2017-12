Affaires Maëlys et Arthur Noyer: ces similitudes qui accablent Nordahl L.

Depuis le 3 septembre, Nordahl L. est mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre (pour l'instant sans cadavre) de la petite Maëlys de Araujo. Depuis le 20 décembre il est également mis en examen (et placé en détention provisoire où il se trouvait déjà) pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer disparu dans la nuit du 11 au 12 avril. Un suspect commun, qui assure ne pas être impliqué dans les deux affaires malgré des ressemblances très suspectes entre les deux affaires.

Malgré la forte différence de profil entre les deux victimes (un militaire fêtard, jeune et en pleine santé physique en avril, une fillette de huit ans aimant les animaux et accompagnant ses parents à un mariage en août), les deux cas présentent des similitudes.

Dans les deux affaires, les faits se déroulent en pleine nuit, aux alentours de 3h du matin.Les victimes ont disparu dans le cadre d'une soirée de fête, la première en boîte de nuit, la seconde dans une salle polyvalente.

Dans les deux cas Nordahl Lelandais était présent dans les environs et a éteint ses téléphones portables au moment probable des faits.

Les deux affaires sont d'ailleurs largement focalisées sur la question des bornages des téléphones et des images de vidéosurveillance d'une Audi A3, qui serait dans les deux cas celle de l'ancien militaire de 34 ans.

Autre point commun particulièrement troublant: dans les deux cas, l'auteur, qu'il s'agisse ou non de Nordahl Lelandais, a réussi à commettre le crime avec une grande habileté dans la dissimulation du corps. Malgré des recherches colossales, le corps de Maëlys de Araujo n'a jamais été retrouvé. Et ce sera un promeneur qui découvrira par hasard des restes de crâne appartenant au jeune caporal en septembre à Montmélian (Savoie), cinq mois après sa disparition.

Nordahl Lelandais a fait des recherches en ligne sur la décomposition des corps peu après la disparition d'Arthur Noyer. Il a nettoyé sa voiture avec un soin extrème quelques heures après la dispatiion de Maëlys.

Ce sont ces similitudes mêlant crime, dissimulation de cadavre et présence indéniable de Nordahl Lelandais qui accable aujourd'hui le trentenaire. L'autre point commun étant ses dénégations dans les deux cas. Une position qui pourrait s'avérer de plus en plus difficile à tenir.