L'appel aux dons poignant de la mère de Marin, agressé en défendant un couple qui s'embrassait (VIDEO)

Le 10 novembre dernier, Marin, un étudiant de 20 ans, était violement agressé devant la gare de Lyon Part-Dieu. Il s'était interposé alors qu'un couple d'amoureux était importuné par un groupe d'individus, au prétexte qu'ils s'embrassaient dans la rue. Dimanche 19, sa mère a lancé un appel aux dons.

Blessé à la tête par un coup de béquille, Marin avait en effet dû être opéré du cerveau et plongé dans le coma. Un coma dont-il était sortie malgré des pronostics médicaux pessimistes. Mais c'est désormais une longue rééducation que vit le jeune homme suites aux lésions cérébrales. En raison du gonflement de son cerveau, les chirurgiens ont dû lui retirer une partie du crâne, et le jeune homme doit donc porter un casque de protection.

Ses parents ont créé l'association La Tête haute afin notamment d'améliorer son quotidien, de financer l’aménagement de son lieu de vie et ses moyens de locomotion, et de lui apporter une aide financière, médicale et matérielle.

C'est dans cette optique que la mère du jeune homme a lancé un appel aux dons dimanche: "nous avons mis longtemps avant de décider d'accepter votre aide malgré vos propositions. Mais devant l'ampleur de cette tâche et le travail qui attend Marin, ajouté aux coûts qu'ils engendrent, impossible de faire sans votre soutien", explique-t-elle.

La mésaventure de Marin avait provoqué un grand émoi et un vaste élan de soutien. "Nous étions loin de penser que trois mois après, vous seriez plus de 100.000 à nous suivre, à suivre Marin", sur la page Facebook "Je soutiens Marin". "Marin se bat au quotidien et déjoue tous les pronostics", ajoute sa mère. "Il est l'objet de notre dévouement et de notre admiration mais Marin a besoin de nombreux traitements pour retrouver son autonomie. C'est pour cette raison que je me présente devant vous pour solliciter votre générosité. Marin a besoin de vous, nous avons besoin de vous. Merci de tout cœur", conclut-elle

Ce mardi 21 dans l'après-midi, l'association avait déjà reçu 880 dons pour un montant total de 23.567 euros.

