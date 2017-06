Agression au cri de "sale pédé": un couple gay violemment passé à tabac à Lyon en marge de la Fête de la musique

La soirée de fête s'est transformée en cauchemar pour Boris et Alfredo. Mercredi 21, au soir de la Fête de la musique à Lyon, le couple de jeunes hommes a été violemment agressé par trois individus en raison de leur orientation sexuelle.

Alors que les victimes rentraient chez elles après la fête, elles ont croisé le trio d'agresseurs âgés d'une vingtaine d'années. "L'agression homophobe commence par des insultes proférées par la jeune femme", a détaillé Boris à France Bleu. Et d'ajouter: "On a d'abord rien dit puis on a fini par répondre et là, les deux gars ont commencé à nous taper. Ça a été très violent".

Des coups très violents ont alors plu sur les deux jeunes hommes qui ont tenté de se défendre tant bien que mal. Alfredo a reçu un coup de bouteille sur la tête tandis Boris est si durement frappé à la jambe que sont tibia est brisé. "La douleur a été terrible, je me suis effondré, incapable de me relever", a-t-il fait savoir à la radio. Et de témoigner: "J'ai pensé que ça pouvait très mal se finir. Ils avaient tellement de haine qu'on aurait pu rester sur le carreau".

Les deux jeunes hommes doivent leur salut à une patrouille de police qui a mis un terme à l'agression et a interpellé les trois agresseurs. "Tu as mal hein sale pédé?!", leur lance toute de même la jeune femme avant d'être embarqué par les forces de l'ordre tandis que Boris et Alfredo sont pris en charge.

Selon les médecins qui l'ont accueilli à l'hôpital, d'autres homosexuels ont également été agressés ce soir là. Souffrant d'une double fracture du tibia-péroné, Boris s'est vu reconnaître 45 jours d'ITT (Interruption totale de travail). "Un de nous deux aurait pu rester sur le carreau", réalise-t-il, une semaine après les faits.