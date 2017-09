Airbnb: elle retrouve son appartement totalement saccagé rempli d'excréments et d'urine

Quelle a été sa surprise lorsqu'elle a retrouvé son appartement totalement saccagé. Une jeune femme prénommée Laurie a récemment proposé son logement en location sur le site Airbnb afin d'arrondir ses fins de mois. Et pour attirer de potentiels locataires, elle a investi beaucoup d'argent pour transformer son habitation parisienne en "cosy et charmant studio moderne et fonctionnel". Mais l'expérience a tourné au cauchemar.

"Mon charmant studio tout neuf s’est transformé littéralement en un vulgaire squat rempli d’excréments, d’urine et d’une quantité impressionnante de cadavres de bouteilles d’alcool", a-t-elle notamment écrit via Facebook. Et sans grande surprise, le locataire est resté muet face aux nombreux appels de la propriétaire. "Le charmant studio fit récemment la rencontre d'une personne malveillante qui le pollua sans que personne ne le sache, pendant un mois complet. Celle-ci l'occupa une semaine supplémentaire de façon illégale et ne me répondit plus", a-t-elle ajouté sur le réseau social.

Par conséquent, elle a décidé d'en informer Airbnb. Mais là aussi, la jeune femme n'a pas trouvé écho à son problème. C'est finalement grâce à une journaliste, qui a répondu à son appel au secours sur les réseaux sociaux, qu'elle a enfin réussi à rentrer en contact avec la société. "Je suis dans l'attente et l’espoir d’obtenir une indemnisation de la part du locataire ou d’Airbnb afin de rendre sa splendeur à mon studio".

Au total, selon Laurie, le devis dépasserait les 10.000 euros. "Les coûts sont énormes. Le nettoyage de l'appartement nécessite l'intervention de professionnels qui facturent forcément de façon élevée la désinfection et l’enlèvement d'excréments. Les diverses démarches liées à l'élaboration d'un dossier a engendré également des coûts", a-t-elle expliqué aux nombreux internautes qui ont suivi son histoire.

En parallèle, elle a également souhaité aider les personnes qui seraient dans la même situation qu'elle en leur communiquant plusieurs données: "Il y a deux numéros de téléphone auquel j'ai pu les joindre: +33 1 84 88 40 00 ou +33 1 86 26 64 48 et une adresse mail centrale d'Airbnb: terms@airbnb.com".