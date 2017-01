Aisne: une octogénaire violée et torturée, deux jeunes hommes mis en examen

Elle a vécu l'horreur. Dans la nuit de jeudi 12 à vendredi 13, une vieille dame de 88 ans a été sauvagement agressée chez elle, à Château-Thierry dans l'Aisne. C'est un voisin qui a contacté la police le lendemain de l'agression après avoir constaté la porte d'entrée ouverte. A l'intérieur, les policiers ont trouvé l'octogénaire affaiblie, blessée à de nombreux endroits. Rapidement alertés, les secours l'ont pris en charge. La victime, dont le pronostic vital n'est pas engagé, se trouve actuellement en réanimation à l'hôpital. Pour le moment, elle n'a toujours pas été entendue dans le cadre de cette affaire.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la vieille dame avait alerté jeudi la gendarmerie, soit quelques heures avant l'agression, après avoir découvert à son domicile un blouson et des outils qui ne lui appartenaient pas. Rapidement, deux jeunes hommes connus des services de police ont été interpellés. Agés de 23 et 24 ans, ils ont été mis en examen dimanche après-midi pour "viol et vol accompagnés d'actes de torture et de barbarie" sur l’octogénaire. Cette qualification a été retenue suite à la constatation de nombreux hématomes et traces de sévices retrouvés sur le corps de la victime. Selon le procureur, ces marques seraient "immanquablement" liées à un viol.

En garde à vue, les deux hommes n'ont pas raconté la même version lors de leur audition. L'un d'eux a nié avoir été présent chez l'octogénaire tandis que le second l'a reconnu tout en niant les faits qui lui sont reprochés. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects.