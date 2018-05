Ajaccio: les joueurs du HAC victimes d'insultes racistes et pris à partie par les supporters corses (vidéo)

Des dizaines de supporters corses ont pris à partie les joueurs du Havre vendredi 18, alors qu'ils étaient supposer jouer contre l'équipe d'Ajaccio. Les footballeurs normands, victimes de violents insultes racistes, n'ont pas pu accéder au stade François Coty et la rencontre a dû être reportée.

"Français de merde", ramasseurs de coton", "sales arabes", "négros"… les insultes ont fusé vendredi alors que le bus des joueurs du HAC tentait d'accéder au stade du club d'Ajaccio.

le match, qui se jouait dans le cadre des barrages de la Ligue 2, devait débuter à 20h45 mais n'a finalement pas eu lieu après ces graves incidents. Les Normands ne sont même pas descendus du bus.

Par contre le véhicule a été endommagé par des bombes agricoles comme l'a relaté Franceinfo.

"Les insultes et les menaces de mort ont commencé ce matin, déplore Vincent Volpé. Les pétards, eux, ont retentit toute la journée, autour de l’hôtel… Il y a un racisme extraordinaire : je suis choqué…", a expliqué le président du HAC, Vincent Volpe, qui a pris la décision de repartir au Havre avec ses joueurs dans la soirée.

Escortés par de nombreux CRS, les sportifs et leur staff ont pris le chemin de l'aéroport avant même de savoir où se déroulerait la rencontre qui a été reportée.

La rencontre a été programmée dimanche 20 à… François Coty à Ajaccio. Les normands vont devoir retourner en Corse.

Le président du HAC a en outre indiqué qu'il n'éprouvait aucune rancœur contre le club corse et a rappelé ses bonnes relation avec le président Léon Lucciani.

Le bus des joueurs du Havre est bloqué à l'extérieur du stade François-Coty. Il a été la cible de projectiles lancés par des supporters ajacciens. pic.twitter.com/8khwENy04h — France 3 Corse (@FTViaStella) 18 mai 2018

Ce dernier a d'ailleurs condamné les agissement des dizaines de supporters violents à l'entrée du stade. Mais l'AC Ajaccio ne peut sanctionner aucun d'entre eux: les violences et insultes racistes ont été commises sur la voie publique et non dans le stade.

les joueurs et les clubs espèrent que le match se déroulera dans le calme dimanche. "La LFP a reçu les engagements écrits de la part de la préfecture pour garantir la sécurité de la rencontre ainsi que l'accessibilité au stade des joueurs du Havre AC. La LFP demande à tous les acteurs de la rencontre et tous les supporters d'avoir le sens des responsabilités afin que ce playoff puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles", a déclaré la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué.