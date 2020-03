Faux contrôles d'attestation: attention aux faux policiers et faux gendarmes!

L'information est venue des gendarmeries des Landes, le Morbihan et la Sarthe: de faux gendarmes et de faux policiers sont à pied d'oeuvre pour, sous couvert de contrôle de l'attestation, dresser des amendes de 135€.

Les gendarmeries de différents départements, dont les Landes, le Morbihan ou encore la Sarthe, ont lancé l’alerte.

«Profitant de cette situation exceptionnelle et de la crédulité des plus faibles, des personnes se présentant comme gendarmes, agissant en tenue civile et portant des brassards «Gendarmerie» contrôlent la population lors de ses déplacements et exigent le paiement immédiat en espèces d’une amende de 135€», prévient la gendarmerie des Landes sur son compte Facebook.

En Sarthe, la (vraie) gendarmerie conseille: «Si vous êtes amenés à rencontrer ce type d’individus, quittez rapidement les lieux et faites le 17».

Brassard et carte professionnelle

D’une manière générale, il convient de faire preuve de prudence. Dans ce cas précis, il faut savoir que les vrais gendarmes interviennent systématiquement en tenue sur les contrôles routiers.

Quant aux militaires en civil, on les reconnaît à leur brassard gendarmerie de couleur grise ou blanche avec une bande tricolore, et surtout à leur carte professionnelle qu’ils présentent sur demande.

Enfin, il n’est pas possible, sauf si vous n’êtes pas domicilié en France, d’exiger le paiement immédiat d’une amende, pour non respect du confinement ou autre.