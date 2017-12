Alerte Info - Explosion à Manhattan, quatre blessés, un suspect "inspiré par l'EI" (photo)

Une explosion a eu lieu ce lundi 11 à Manhattan dans un hub de transports (métro et bus) situé près de Time Square, la "Port Authority station". Au moins une personne a été blessée. De nombreux policiers ont été déployés sur place notamment pour enquêter sur une possible tentative d'attentat. Un homme a été interpellé. Les démineurs ont été mobilisés. Les trains et les alentours ont été évacués.

Mise à jour à 16h17: Selon plusieurs sources, l'homme se nommerait Akayed Ullah. Sur certains canaux pro-Daech, la nouvelle de son action est déjà célébrée. Ce qui ne constitue cependant pas une revendication.

Les services de secours de New York évoquent le chiffre de quatre blessés dont les jours ne seraient pas en danger, sans préciser si le terroriste présumé est compté parmi ces quatre victimes.

Selon le New York Times, le suspect se trouvait seul dans la station lorsque sa bombe s'est déclenchée, a priori de manière prématurée. Cet instant aurait été immortalisé par la vidéosurveillance. Le suspect a été transporté dans un état "sérieux" à l'hôpital. L'engin explosif aurait été retrouvé scotché sur sa poitrine.

Selon les informations de Fox News, l'auteur de l'attaque serait une homme d'une vingtaine d'années originaire du Bangladesh. Il aurait dit avoir été "inspiré" par l'Etat islamique. Une information qui n'avait cependant pas été confirmée de source officielle à ce stade.

Le Post, qui publie une photo de lui, évoque de son côté un homme de 27 ans vivant à Brooklyn.

A Brooklyn man has been arrested after allegedly detonating a homemade pipe bomb inside the Port Authority https://t.co/JdHgIez0Fe pic.twitter.com/QuNAxQRGv8 — New York Post (@nypost) 11 décembre 2017

Selon plusieurs témoignages, l'homme aurait provoqué une "explosion partielle" dans le tunnel du métro à l'aide d'un "engin explosif".

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 décembre 2017

Certains journaux locaux évoquent déjà un kamikaze qui aurait tenté déclenché une "bombe tuyau", un type de petits engins artisanaux et peu puissants connus pour leur fiabilité très relative.

Il n'y aurait aucun autre blessé que ce suspect, pour l'instant, a twitté le NYPD (New York Police Department). "La police de New York est mobilisée suite à des témoignages évoquant une explosion d'origine inconnue au coin de la 42ème rue et de la 8ème avenue. Les lignes A, C et E sont en cours d'évacuation", a-t-elle fait savoir, précisant qu'il s'agissait encore d'informations "préliminaires".

Les lignes 1, 2, 3, A, C, E, N, Q, R, W et 7 évitent désormais la 42ème rue. Porth Autority est la plus importante station de bus des Etats-Unis avec 232.000 personnes qui y passent quotidiennement. L'explosion, a priori prématurée, a eu lieu vers 7h30 alors que de nombreux new yorkais se rendaient au travail.

New York a connu le 31 octobre dernier une attaque au camion bélier qui a fait huit morts, premier attentat terroriste mortel à Manhattan depuis le 11 septembre 2001.

Le suspect, qui avait prêté allégeance à l'Etat islamique, a été immédiatement arrêté et emprisonné.