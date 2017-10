Alerte Info - Fusillade à Las Vegas: plus de 20 morts et une centaine de blessés, le tireur abattu [MAJ]

ALERTE INFO - La police s'est déployée en force dimanche 1er au soir (ce lundi 2 au matin, heure française) sur la principale avenue de Las Vegas après des informations faisant état de tirs depuis l'hôtel-casino Mandalay Bay, selon la police et des médias américains. Un responsable de la police de Las Vegas dévoile un bilan officiel particulièrement lourd "plus de 20 morts" et une centaine de blessés.

"Nous enquêtons sur des informations selon lesquelles il y a un tireur actif près ou aux alentours du casino Mandalay Bay", a tweeté la police. Des coups de feu ont ainsi été tirés sur une foule massée pour un concert qui se tenait en plein air dans ce secteur, selon le journal Las Vegas Sun.

[Mise à jour à 11h26]: La police de Las Vegas publie sur Twitter un appel à la population, demandant de contacter le 911 (le numéro d'appel d'urgence) à toute personne croisant Marilou Danley, 62 ans.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) 2 octobre 2017

La police annonce être à la recherche de deux véhicules. Le premier est une Hyundai Tucson immatriculée 114B40 au Nevada, ainsi qu'une Chrysler Pacifica Touring immatriculée 19D401, également immatriculée au Nevada. Elle avait annoncé avoir découvert dans la chambre depuis laquelle le tireur a ouvert le feu une "carte" (sans doute éditée par l'hôtel) au nom de "Marilou Danley". La femme, présentée par les autorités comme "asiatique" est activement recherchée.

Selon plusieurs témoignages rapportés par les médias américains, le tireur aurait ouvert le feu depuis le Mandalay Bay, un immense hôtel-casino surplombant la foule. Cette information a été confirmée plus tard par les autorités, qui ont annoncé que l'homme a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'établissement.

Le concert se tenait devant l'un des hôtels-casinos les plus connus de Las Vegas (Nevada). Et soudain, des rafales d'arme automatique résonnent et sidèrent le public, avant que la panique ne commence. C'est cette scène de terreur qui s'est déroulée à Las Vegas lors d'un concert en plein air dans la soirée de dimanche (lundi matin heure française).

Les images qui parviennent progressivement des lieux montrent en effet la foule dense devant l'immense Mandalay Bay et le concert de country qui s'y déroule. Et intervient alors le bruit reconnaissable d'une arme automatique. Il faudra plusieurs secondes avant que la musique sur la scène ne s'interrompe et que l'assistance comprenne ce qu'il est en train de se passer.

#LasVegas #massshooting . Le « shooter »a opéré d’1 Hotel tirant à l’arme automatique sur foule dense assistant à 1 concert de country pic.twitter.com/fpai12ZjY7 — Frederic Helbert (@FredericHelbert) 2 octobre 2017

Le bilan reste pour l'instant très incertain. Au moins deux personnes ont été tuées. C'est pour l'instant le seul nombre confirmé, mais plusieurs sources locales (pas encore vérifiées) font état d'un bilan beaucoup plus lourd. De nombreux blessés étant dans un état critique, il est toutefois à craindre que le nombre de victimes s'alourdisse au fil des heures.

Le tireur a été abattu par la police de Las Vegas. On ignore à l'heure actuelle son profil et les motivations de son geste. Pour autant, FranceSoir révélait qu'une vidéo avait été publiée le 17 mai indiquant que la ville de Las Vegas (tout comme Los Angeles ou Times Square à New York) était une cible pour les "loups solitaires" de l'Etat islamique. A l'heure actuelle, aucune information n'a été communiquée sur le lien entre la menace et les faits.

