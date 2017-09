Alerte info - Londres: "attaque terroriste" confirmée suite à l'explosion dans le métro à Parsons Green, ce que l'on sait [MAJ]

Une explosion a secoué le métro de Londres, ce vendredi 15 au matin aux alentours de 8h20, selon des témoignages. Les autorités, qui ont immédiatement déployé d'importants moyens et bouclé la zone de la station Parsons Green concernée, parlent à ce stade, en milieu de matinée, d'un "incident". Il y aurait des blessés mais aucun bilan officiel n'a pour l'heure été rendu public.

Des témoins cités par le DailyMail évoquent une "boule de feu" dans une rame de métro qui aurait fait suite à une déflagration. Plusieurs passagers seraient blessés, atteints de "graves brûlures faciales".

[Mise à jour à 11h36] Cette explosion est bien d'origine "terroriste", confirme la police du Grand Londres (le "Metropolitan Police Service", ou "Met"), qui a publié un communiqué regroupant toutes les informations officiellement confirmées à ce stade, ce vendredi en fin de matinée (soit environ trois heures après l'explosion). En voici une traduction:

"Les officiers du Met avec le commandement antiterroriste enquêtent après un incident dans un train à Londres ce matin. La police a été appelée à environ 8h20 (ce) vendredi 15 septembre à la station de métro Parsons Green (centre ouest de Londres, NDLR) à la suite des rapports d'un incendie sur le train. Le commissaire adjoint, Neil Basu, le coordonnateur national principal de la police informatique, l'a déclaré comme un incident terroriste. Des officiers du Service de police métropolitain et de la Police britannique des transports sont présents sur place, ainsi que des collègues de la Brigade de pompiers de Londres et du Service d'ambulance de Londres. À l'heure actuelle, nous sommes conscients d'un certain nombre de personnes qui ont subi des blessures. Il est trop tôt pour confirmer la cause de l'incendie, qui sera assujetti à l'enquête qui est actuellement en cours par le commandement antiterroriste du Met".

The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 septembre 2017

[Mise à jour à 11h14] Des fils électriques dépassant du dispositif dont les photos circulent désormais dans la presse britannique font supposer à certains spécialistes qu'il s'agissait bien d'un engin explosif artisanal. Le câblage aurait été destiné à servir pour la mise à feu. Pour autant, les dommages peu importants dans la rame visibles sur les images (voir notamment la vidéo ci-dessous) par rapport à la taille du seau font également supposer un dysfonctionnement expliquant la faible intensité relative de la déflagration.

De nombreuses images d'un seau dans un sac estampillé du logo de la marque de supermarchés Lidl circulent sur les réseaux sociaux, et présentent le dispositif comme étant à l'origine de l'explosion. Cette information n'est pour l'heure, ce vendredi en milieu de matinée, pas confirmée de source officielle.

LONDON: Incredible footage showing people stopping to look at a suspected explosive device. #ParsonsGreen pic.twitter.com/VVxUolvtIS — Keith Walker (@KeithWalkerNews) 15 septembre 2017

Les photos de @BBC sur une "explosion" dans la métro de #Londres, station Parsons Green, sont plutôt "apaisantes" https://t.co/rzR1RjL91Y pic.twitter.com/tbRoTz7Vmv — Olivier Biffaud (@bif_o) 15 septembre 2017

Suite à l'explosion, de nombreux policiers armés se sont immédiatement dirigés vers le secteur. Scotland Yard exhorte les Londoniens et touristes à éviter la zone. "Nous sommes au courant d'un incident à la station de métro de Parsons Green. Des policiers sont sur place", a tweeté la police de la ville. Les services d'ambulance londoniens et les pompiers ont également indiqué se trouver sur place. "Nous avons été appelés à 08H20", ont précisé les services ambulanciers, ajoutant avoir envoyé sur place "de multiples équipes" dont du personnel entraîné à intervenir dans des conditions dangereuses.

