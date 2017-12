Melbourne: une voiture fonce sur la foule, "un acte délibéré"

De nombreuses personnes ont été fauchées par une voiture ce jeudi 21 à Melbourne, deuxième ville d'Australie. Selon les premiers éléments, l'incident a fait une quinzaine de blessés mais les premiers bilans dévoilés ne font pas état de mort.

Le conducteur du véhicule a été interpellé, mais on ignorait encore quelques heures après le drame s'il avait agi volontairement ou s'il avait perdu le contrôle de son véhicule. Il est donc trop tôt pour parler d'acte terroriste, bien que cette idée soit dans toutes les têtes, les véhicules-bélier ayant été régulièrement utilisés par les djihadistes sympathisants de l'Etat islamique dans plusieurs villes du monde. L'acte d'un déséquilibré est également envisageable.

Deux photos présentées comme celles des hommes arrêtées circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias australiens. Il s'agit de deux hommes apparament âgé d'une trentaine d'années.

Eyewitness account from Lachlan Read: "He has gone straight through the red light at pace and it was bang, bang, bang. It was just one after the other."For the latest on Melbourne incident go to @theheraldsun https://t.co/3vephc3NPB pic.twitter.com/IZzbSU3RzA — Rita Panahi (@RitaPanahi) 21 décembre 2017

L'un d'eux a été photographié durant son interpellation, l'autre apparaît menotté. Ils seraient déjà questionnés par les enquêteurs et n'auraient donc pas été blessés.

"Nous pensons, en nous basant sur ce que nous avons vu, qu'il s'agit d'un acte délibéré. Les motivations sont inconnues. Ce n'est que le début de l'enquête", a déclaré le commandant de la police de Victoria lors d'une conférence de presse. Il a fait savoir que la scène de crime resterait en place "pour une longue période" , et appelé le public à éviter le secteur.

Les éventuels témoins ayant filmé la scène sont invitées à les télécharger sur la plateforme dédiée de la police. L'officier n'a pas souhaité donner les éléments précis qui lui font évoquer à un acte délibéré et a refusé de confirmer ou d'infirmer la piste terroriste.

Les témoiganges recueillis sont parfois contradictoire, mais certains assurent que le véhicule a brûlé un feu rouge et roulait à vive alure.

Le Premier ministre de l'Etat de Victoria Daniel Andrews a réagi sur Twitter à cet "horrible accident", assurant que la police donnerait de plus amples informations lorsque celles-ci seront confirmées. N'évoquant pas la piste du terrorisme, il a invité ses concitoyens à "rester en sécurité" et à s'enquérir de l'état de santé de leurs proches.

As you will know, there's been a horrible incident on Flinders St. Police have secured the scene and will provide info as it's confirmed. Please avoid the area. Trains running but trams affected. Stay safe. Check on your loved ones. And thank you to our brave emergency services. — Daniel Andrews (@DanielAndrewsMP) 21 décembre 2017

Selon le journal local, The Age, un policier sur place aurait évoqué un acte terroriste, mais certains éléments mettent en doute cette thèse. En effet, toutes les procédures prévues en cas d'attentat n'auraient pas été activées (mise en sécurité des personnes, verrouillage du secteur, sirène d'alerte).

La police évoque 14 blessés dont plusieurs se trouvent dans un état critique. L'incident a eu lieu sur Flinders Street vers 16h30, heure locale (6h30 en France). Le conducteur ainsi qu'un autre homme ont été arrêtés, a fait savoir la police de l'Etat de Victoria qui pour l'instant n'évoque qu'une "collision" entre un véhicules et "de nombreux piétons".

Les enquêteurs ont déjà bouclé la "scène de crime" et sont à la recherche de témoins de la scène et notamment de personnes susceptibles d'avoir filmé l'incident afin d'en déterminer les causes.

Lire aussi: L'Australie a déjoué un "complot terroriste" visant un avion

Les autorités australiennes ont annoncé à plusieurs reprises ces derniers mois avoir déjoué des attentats importants. L'un d'entre eux, déjoué en juillet, devait viser un avion selon les enquêteurs. Un autre a été empêché fin novembre et devait se produire au réveillon.