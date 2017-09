Alerte info: opération antiterroriste à Villejuif, des éléments d'explosifs découverts [MAJ]

Une opération antiterroriste a eu lieu ce mercredi 6 à Villejuif (Val-de-Marne), dans le quartier du 8 mai. Des éléments pouvant entrer dans la composition de bombes artisanales, notamment des fils électriques et des bonbonnes de gaz, auraient été découverts. Ces composants auraient été trouvés presque par hasard, alors que l'appartement était vide, par un serrrurier qui intervenait pour une fuite d'eau, selon LCI.

[Mis à jour à 15h45] Deux hommes ont été interpellés au Kremlin-Bicêtre suite à cette découverte. Selon BFMTV, il s'agirait du locataire de l'appartement ainis que d'un de ses amis.

Les démineurs ont été dépêchés sur place et le quartier en partie bouclé jusqu'à nouvel ordre. La mairie de Villejuif demande aux habitants d'éviter la zone.

La Ville demande aux habitants d'éviter le quartier du 8 mai et autour des Esselières où la circulation est actuellement bloquée. — Mairie de Villejuif (@VilleVillejuif) 6 septembre 2017

Une enquête pour "association de malfaiteurs terroristes" et "détention, transport et fabrication de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste et en bande organisée" a été ouverte et confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).