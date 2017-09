Alerte info - Paris: un militaire de l'opération sentinelle attaqué au couteau, l'agresseur tenait des propos sur Allah [MAJ]

Ce vendredi 15, alors qu'il patrouillait à la station de métro de Châtelet-les-Halles à Paris, un militaire de l'opération sentinelle a été agressé par un individu aux alentours de 6h30. D'après les premières informations divulguées, l'agresseur, inconnu des services de police, était armé d'un couteau et tenait des propos faisant référence à Allah, selon une source policière. Il a rapidement été maîtrisé et interpellé par les militaires. Aucun blessé n'est à déplorer. La brigade criminelle a été saisie de l'enquête.

[Mise à jour à 09h52]: Bien qu'ayant un casier judiciaire vierge et étant inconnu de la police, l'agresseur était connu des services de renseignements pour sa proximité avec des idées radicales, selon BFMTV.

Rapidement, la ministre des Armées Florence Parly a réagi au micro d'Europe 1 saluant dans un premier temps "l'efficacité des soldats de Sentinelle dans cette mission de protection". "Nous n'en savons pas plus sur les intentions de l'agresseur, qui a été arrêté", a-t-elle ajouté précisant que cette nouvelle attaque "légitime pleinement" ce que le gouvernement souhaite entreprendre, "c'est-à-dire rendre ce dispositif encore plus imprévisible, encore plus indécelable pour les agresseurs potentiels". Pour rappel, l'exécutif a annoncé jeudi 14 que l'opération de protection Sentinelle, mise en place après les attentats de 2015, allait évoluer afin de gagner en souplesse et en efficacité mais que le dispositif ne sera, en aucun cas, allégé. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réagi à cette attaque, saluant "les soldats de l'opération Sentinelle qui ont encore su faire preuve de professionnalisme et de sang-froid dans leur mission".

Cette nouvelle attaque, qui cible une nouvelle fois les militaires, intervient plus d'un mois après celle qui avait eu lieu à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), à l'ouest de Paris. Le 9 août dernier, six militaires avaient été blessés, dont trois sérieusement, par un homme au volant d'une BMW qui avait délibérément foncé sur eux devant leur local. Il s'agit de la septième depuis le début de l'année.

