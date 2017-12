Saint-Pétersbourg: "un engin artisanal" explose dans un supermarché et fait plusieurs blessés

Une explosion a eu lieu dans un supermarché ce mercredi 27 après-midi à Saint-Pétersbourg en Russie, vers 18h30 (16h30 heures françaises). Plusieurs personnes ont été blessées et au moins dix ont dû être hospitalisées.

"Dix personnes ont été hospitalisées, leur vie n'est pas menacée", a précisé un responsable du Comité d'enquête locale, Alexandre Klaus, cité par les agences TASS et Interfax.

Les autorités russes ont rapidement organisé l'évacuation totale des lieux et les secours ont pris en charge la dizaine de blessés.

Первое видео с места взрыва на Кондратьевском проспекте в Петербургеhttps://t.co/rBds3kKfrk#Петербург #взрыв pic.twitter.com/uHtM7mTh8p — Пятый канал Новости (@5tv) 27 décembre 2017

La police a aussi donné plus de précisions sur l'endroit exact où a eu lieu l'explosion, et ordonné d'éviter le secteur. Il s'agit d'un supermarché situé sur l'avenue Kondratiev à Saint-Pétersbourg, et au sein même d'un grand centre commercial.

Les forces de l'ordre n'en sont qu'au début de leurs investigations mais une enquête pour "tentative d'homicides" a été ouverte selon Svetlana Petrenko, porte-parole du Comité d'enquête.

[MAJ à 19h03]: Alors que l'origine de l'explosion était inconnue dans un premier temps, Svetlana Petrenko a précisé en début de soirée dans un point presse qu'un "engin explosif artisanal d'une puissance équivalent à 200 grammes de TNT (avait) fonctionné". Mais, à ce stade, les autorités se sont refusées à utiliser le terme "terrorisme", assurant toutefois n'écarter aucune hypothèse.