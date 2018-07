Alerte - Nord de l'Allemagne: attaque au couteau dans un bus, nombreux blessés [MAJ]

Une attaque au couteau dans un bus a fait de nombreux blessés, ce vendredi après-midi à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne près d'Hambourg. L'assaillant serait un Iranien, selon les premières informations disponibles.

Il était aux alentours de 15h30 lorsqu'un jeune homme âgé d'une trentaine d'années s'en est soudainement pris aux passagers du bus dans lequel il venait de prendre place. Armé d'un couteau, il a frappé de nombreuses personnes: les premiers bilans, encore très provisoires à ce stade, quelques minutes seulement après le début de l'attaque, font état de 14 blessés.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.

