Alexia Daval: bientôt une "idée très précise" de l'identité du meurtrier

Cela fait deux mois ce jeudi 28 qu'Alexia Daval a disparu lors d'un jogging dans la région de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Deux jours après, son corps était retrouvé dans un bois, partiellement calciné.

Dans les premières semaines qui ont suivi, plusieurs éléments ont été dévoilés et les avocats des parties civiles (les parents de la victime et son mari) se sont montrés confiants, évoquant pour l'un l'intuition d'un "épilogue proche", et pour l'autre l'espoir d'une "solution d'ici fin décembre".

Mais depuis un mois, aucune nouvelle avancée n'a été communiquée par le parquet. L'enquête piétinerait-elle? Pas sûr. La diffusion rapide de certains éléments et les déclarations des avocats avaient quelque peu irrité le parquet. La procureure de la République de Besançon avait ainsi appelé au respect du "temps judiciaire" qui "n'est pas le temps médiatique", précisant alors (le 9 novembre) que "des événements peuvent survenir dans un mois ou dans un an".

Il est donc possible que le parquet soit désormais plus prudent sur les éléments dévoilés. Il avait déjà fait savoir que la jeune femme avait probablement succombé à une asphyxie, sans pouvoir en préciser les causes qui peuvent aller de la strangulation à l'inhalation de fumée. L'état de dégradation du corps n'avait pas non plus permis d'avancer ou d'infirmer la thèse du crime sexuel.

Mais de nouvelles analyses ont été ordonnées. Elles"vont rentrer à partir du début de l’année" et devrait donner "une idée très précise" de l'identité du suspect, n'hésite pas à avancer à BFMTV Me Jean-Marc Florand, l'avocat des parents.

Une ou plusieurs interpellations pourraient mettre fin au climat de suspicion et d'inquiétude qui s'est invité dans la région. Certaines rumeurs avait d'abord visé le mari d'Alexia Daval, dernier à l'avoir vu en vie.

Mais les avocats avaient aussi émis l'hypothèse d'un crime commis par une ou plusieurs personne(s) originaire(s) de la région. Le corps était en effet caché dans un bois difficile d'accès et son transport aurait présenté des difficultés pour une personne seule.