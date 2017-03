Allemagne: arrestation du jeune homme qui s'était vanté d'avoir tué un enfant de 9 ans sur le "Darknet"

La traque aura duré trois jours. La police allemande a finalement interpellé ce jeudi 9, Marcel Hesse un jeune homme de 19 ans suspecté d’être le meurtrier d’un enfant de 9 ans, crime dont il s’était vanté sur Internet. Sur les indications du suspect, les policiers ont ensuite découvert un deuxième cadavre.

Lundi 6 au soir, les forces de l'ordre d'outre-Rhin avaient fait une macabre découverte dans une cave de la petite ville de Herne, en y trouvant le cadavre d'un petit garçon de 9 ans, lardé de coups de couteau. Les policiers avaient été prévenus par des témoins qui avaient vu une vidéo postée sur le "Darknet", la partie d'Internet non référencée dans les moteurs de recherche classiques, où le suspect revendiquait son meurtre et diffusait des images insoutenables, de son terrible forfait où il apparaissait avec des mains ensanglantées et souriant.

La police a immédiatement lancé une chasse à l'homme, à l'aide d'hélicoptères et de chiens policiers, avant de diffuser mardi 7 au matin un avis de recherche visant Marcel Hesse, un jeune homme maigre aux cheveux blonds coupés à ras selon le journal Bild.

Selon le même journal, le suspect était entré jeudi soir dans un restaurant de la ville en criant: "Appelez la police, je suis recherché". Après son interpellation, il avait mis les enquêteurs sur la piste d’un appartement qu’il venait d’incendier et dans lequel un corps sans vie a donc été retrouvé.

L’affaire, particulièrement sordide, avait ému les Allemands et avait été largement médiatisée.