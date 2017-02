Allemagne, Etats-Unis, Angleterre: trois voitures foncent sur des piétons en deux jours

C'est une série noire faite d’événements qui n'ont pourtant a priori aucun lien entre eux qui a eu lieu samedi et ce dimanche. Des accidents similaires -une voiture fonçant sur des passants- se sont succédé, d'abord en Allemagne, puis à La Nouvelle-Orléans (Lousiane, sud des Etats-Unis) et à Londres.

Après les attentats de Nice et de Berlin impliquant tous les deux un camion-bélier, la crainte d'une attaque terroriste a forcément été présente après chacun de ces incidents. Mais seul celui qui a eu lieu en Allemagne serait un acte volontaire, sans pour autant être terroriste. Les deux autres seraient, selon les premiers éléments, des accidents.

Samedi après-midi, un homme au volant d'une voiture de couleur sombre a foncé dans un groupe de personnes à Heidelberg, ville du sud-ouest de l'Allemagne. Une personne a été tuée et deux autres légèrement blessées. Le conducteur - un ressortissant allemand de 35 ans - a pris ensuite la fuite à pied, un couteau à la main, mais une patrouille, alertée par des témoins, l'a rattrapé 150 mètres plus loin et l'a grièvement blessé par balles.

L'homme, hospitalisé, souffrait de troubles psychiatriques selon le quotidien Bild."En l'état actuel de l'enquête, il n'y a pas d'indice laissant penser à un (acte) terroriste", a souligné la police.

Quelques heures plus tard, un pick-up a foncé sur la foule qui célébrait le carnaval à La Nouvelle-Orléans, renversant 28 personnes mais ne faisant -par miracle- aucun mort, selon les premiers bilans. D'apès la police local, le conducteur "était dans un état d’ébriété sévère et il a percuté un grand nombre de véhicules avant de tourner et de percuter tout un tas de victimes innocentes". Là aussi la piste terroriste semble donc avoir été écartée.

Enfin, un conducteur a foncé sur des passants ce dimanche à Londres. L'incident a eu lieu peu après 8h à Bromley Road à Bellingham et fait cinq blessés dont trois seraient dans un état critique. Mais là encore, la piste terroriste aurait été écartée. Selon la The Guardian, le conducteur, interpellé sur les lieux, est soupçonné d'avoir été en état d'ivresse.