Alpes-Maritimes: le père fait pousser du cannabis pour empêcher ses deux garçons "d'acheter des stupéfiants n'importe où"

C'est le quotidien Nice-Matin qui rapporte ce fait divers qui pourrait prêter à sourire tant l'intéressé a joué la carte du père de famille responsable. Un homme de 56 ans a été condamné mercredi 27 par le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir hébergé chez lui une plantation de cannabis. A la barre, l'homme a expliqué qu'il s'est lancé dans la production de stupéfiants dans un but privé, celui de ne pas voir ses enfants aller acheter leur cannabis ailleurs à des gens peu recommandables.

C'est lors d'une perquisition (dans le cadre d'une autre affaire) chez ce forain de 56 ans résidant à la Colle-sur-Loup que les gendarmes ont découvert une vingtaine de plants de cannabis dans le jardin de la propriété. La production était organisée avec soin: les plantes étaient correctement arrosées et plusieurs croissaient avec des tuteurs. Certains faisaient même trois mètres de haut.

En garde à vue le quinquagénaire a admis être fumeur. Mais la consommation prévue de cette production "maison" dépassait largement sa seule personne et était, à ses yeux, un geste de prévention pour ses deux enfants (de 22 et 29 ans tout de même…): "Je suis consommateur, mes enfants aussi. Je ne veux plus qu’ils achètent des produits stupéfiants n’importe où. Au moins ici ils les auront gratuitement".

L'homme, qui est également grand-père, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 1.000 euros. Et, sans doute le plus grave pour lui, ses enfants devront se fournir ailleurs… ou arrêter leur consommation!