Alpes-Maritimes: deux adolescentes de 14 et 17 ans soupçonnées de préparer un attentat

Elles auraient projeté de commettre un attentat. Deux jeunes filles mineures ont été interpellées puis placées en garde à vue samedi 1er dans les Alpes-Maritimes dans le cadre d'une enquête menées par le parquet antiterroriste. La plus jeune des deux adolescentes n'a que 14 ans, l'autre a 17 ans.

Leur interpellation a eu lieu suite à des perquisitions menées à leurs domiciles respectifs situés à Nice et dans la commune voisine de Levens. Sur place, les enquêteurs de la DGSI (Direction général de la sécurité intérieure, les renseignements français) auraient découvert des éléments qui permettraient d'envisager qu'elles préparaient un attentat.

Cependant, on ignorait encore ce dimanche 2 quel était le niveau d'aboutissement de ce projet, s'il ne s'agissait que d'idées d'adolescentes radicalisées ou si une attaque était imminente au moment de leur arrestation. Aucune arme n'aurait été retrouvée sur place. Si cela pourrait indiquer que le projet d'attentat présumé était encore au stade embryonnaire, les djihadistes sont appelés par l'Etat islamique à utiliser tous les moyens pour frapper leurs ennemis. Les précédents ont montré qu'une voiture, un couteau ou des bonbonnes de gaz peuvent être utilisés comme arme.

Le très jeune âge des deux suspectes n'est pas non plus une nouveauté dans la lutte anti-terroriste. Fin 2016 et début 2017, plusieurs mineurs dont des femmes ont été arrêtés car soupçonnés de préparer des attentats. Nombre d'entre eux se seraient radicalisés via la messagerie cryptée Telegram et au contact du djihadiste français Rachid Kassim, tué début février en Irak dans une frappe de la coalition.