Alpes-Maritimes: disparition de Manon, la famille lance un appel (photos)

Manon, 16 ans, a disparu depuis lundi à Antibes (Alpes-Maritimes). Sa famille se mobilise afin de retrouver sa trace et a lancé plusieurs appels à témoin notamment via les réseaux sociaux.

Selon le texte diffusé par sa sœur Camille, la jeune fille a été vue pour la dernière fois le matin du 1er janvier, entre 8h et 9h. Elle se trouvait alors place du général de Gaulle où elle attendait le bus de la ligne 8 en direction de Vallauris.

L'adolescente est décrite comme brune avec une coupe carrée, mesurant 1m75 pour environ 55-60kg et ayant les yeux clairs. Elle portait "vraisemblablement" un legging et un haut noirs, un bonnet gris et une écharpe noir. Depuis lundi matin, elle n'a donné aucun signe de vie et son téléphone est éteint.

Sa sœur a diffusé plusieurs photos et messages sur Facebook, demandant aux internautes de la contacter de toute urgence dans le cas où ils auraient aperçu Manon ou détiendraient des informations sur l'endroit où elle se trouve. Ils sont également invités à contacter la gendarmerie d'Antibes et même a imprimer et placarder des avis de recherche. Un hashtag #SOSRetrouvonsManon a été lancé pour maximiser l'écho de cet appel.

Un appel qui ne semble pas avoir donné de résultats pour l'instant mais de nombreuses personnes ont témoigné de leur soutien à la sœur de Manon, qui leur a répondu ce mardi 2 sur Facebook: "Merci pour tous les messages que je reçois, mais la force me manque pour y répondre. Sachez cependant que votre soutien et votre solidarité nous vont droit au cœur. Je vous remercie pour toute l'énergie déployée. Nous sommes toujours sans nouvelle de ma petite sœur, mais nous ne faisons qu'intensifier nos efforts. Nous ne lâcherons rien".