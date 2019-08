Alsace: arrêté pour violences, il avoue deux meurtres

L'arrestation d'un homme qui en avait poignardé un autre mi-août à Strasbourg, et ses aveux, semblent avoir permis d'élucider l'affaire du corps découvert fin juillet dans un champ au sud de la ville. L'individu a spontanément reconnu être l'auteur du meurtre.

Le 17 août dernier, il avait été arrêté couvert de sang peu après l'agression d'un quadragénaire dans son appartement. Placé en garde à vue pour 48 heures, il aurait à la fin de son audition déclaré être l'auteur du meurtre de Céline T., 41 ans.

Selon les éléments révélés par L'Alsace, l'homme et sa victime présumée vivaient une existence marginale, avaient un temps été en couple et baignaient dans la toxicomanie. La quadragénaire se prostituait occasionnellement pour se payer sa drogue tandis que l'homme affichait déjà une vingtaine de mentions à son casier judiciaire.

C'est lors d'une crise de jalousie qu'il l'aurait poignardée à de multiples reprises avant de prendre la fuite. Le corps n'a été retrouvé que plusieurs jours plus tard, largement détérioré au point que l'autopsie n'avait pas pu permettre d'établir avec certitude les causes de la mort. Sur ses indications, les enquêteurs ont retrouvé le sac de la victime et un couteau.

L'homme a été mis en examen pour homicide sur ex-conjoint et écroué. Par ailleurs, il aurait également avoué un autre meurtre sur un toxicomane à des surveillants pénitentiaires. L'enquête est en cours concernant ce potentiel deuxième crime.