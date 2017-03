Americain Airlines: le copilote d'un avion meurt juste avant l'atterrissage

Panique dans un avion de la compagnie Americain Airlines. Alors qu'il se trouvait dans le cockpit de l'avion, le copilote d'un Boeing 737-800 a soudainement perdu connaissance à quelques kilomètres de la piste d'atterrissage. Si le scénario aurait pu tourner à la catastrophe, les voyageurs ont pu compter sur le sang-froid du pilote. Immédiatement, ce dernier a passé un appel d'urgence tout en posant l'avion sur la piste de l'aéroport. Aucun blessé n'est à déplorer.

Peu de temps après, les secours ont tenté de ranimer la victime pendant 35 à 40 minutes. Mais malgré leurs efforts, il ne s'est pas réveillé. Pour le moment, on ignore encore les causes de sa mort. Avec le pilote, il effectuait la liaison Dallas/Fort Worth à Albuquerque (Etats-Unis).

"American Airlines est très touché par la mort de William +Mike+ Grubbs. Nous prenons soin de sa famille et de ses collègues et nos pensées et prières vont vers eux", a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne, cité par le Albuquerque Journal.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident a lieu. En octobre 2015, le pilote d'un A320 de la même compagnie, qui effectuait la liaison entre Phoenix et Boston, était décédé en plein vol. Pendant le trajet, le pilote ne se sentait pas très bien. Le copilote avait alors pris les commandes et avait prévenu le contrôle aérien des faits et de la nécessité à prendre en charge rapidement son collègue. Selon l'enquête, le décès était lié à une maladie.