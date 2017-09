Amiens: condamné pour viol, il abusait de sa fille dans le parloir de la prison

Un couple devrait comparaître à partir du 29 septembre devant la cour d'assises de la Somme, à Amiens, révèle Le Courrier picard. L'homme et la femme sont accusés d'avoir commis des viols incestueux sur quatre de leurs enfants entre 2009 et 2015.

Lui avait déjà été condamné pour viol, elle, âgée de 47 ans aurait activement participé aux faits. Leur logement situé dans un petit village au sud d'Amiens a été le théâtre de scènes effroyables.

C'est leur fille qui a révélé les viols qui avaient commencé lorsqu'elle avait 10 ans. Sa mère la réveillait alors la nuit pour la conduire dans le lit de son père.

Même après l'incarcération de celui-ci, elle a assuré qu'elle continuait à être violée au parloir alors que sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur faisaient le guet. Cette dernière, issue d'une précédente union de la mère, a par la suite aussi avoué qu'elle avait été abusée par l'homme de 52 ans. Et ce dès ses huit ans et parfois plusieurs fois par jour. La jeune fille a même indiqué avoir eu un enfant avec son présumé violeur.

Le fils lui était semble-t-il abusé par sa maman. La femme a en effet avoué sa complicité et après avoir décrit son époux comme quelqu'un d' "autoritaire et violent" elle a concédé que ce dernier"l'avait convaincue d'avoir des rapports avec son propre fils". Et ce n'est pas tout, puisque les deux parents auraient aussi eu des relations sexuelles devant leur progéniture. Le procès doit durer jusqu'au 11 octobre.