Angers: un bébé retrouvé sans vie dans un square avec "un morceau de cordon ombilical sur lui"

Le promeneur qui a fait le macabre découverte pensait d'abord avoir trouvé une poupée. Malheureusement, il n'en était rien. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé vendredi 13 dans un petit parc du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, dans le centre-ville d’Angers.

L’homme qui a fait la terrible découverte a confié au Courrier de l'ouest avoir d’abord confondu le cadavre avec un jouet: "j’ai aperçu une couverture bleue posée par terre. En m’approchant de plus près, j’ai vu une tête qui dépassait. J’ai d’abord cru que c’était une poupée". Et d'ajouter: "puis j’ai mieux regardé, j’ai vu les yeux ouverts, la bouche ouverte, des cheveux. J’ai commencé à avoir un doute". Le promeneur a immédiatement appelle les secours qui sont arrivés sur place très rapidement. Toutefois, les pompiers et les hommes du service médical d'urgence régional (SMUR) n'ont pu que constater le décès du nouveau-né.

Une enquête a été ouverte par le parquet angevin et confiée aux hommes du service régional de police judiciaire (SRPJ) de la ville.

Lors d'un point presse ce lundi, Yves Gambert, le procureur de la République d'Angers a précisé que l'autopsie réalisée sur la victime a permit de déterminer que l'enfant était "probablement mort de froid". Et de poursuivre: "le nouveau-né a été retrouvé avec encore un morceau de cordon ombilical sur lui. Né vivant et viable, il ne présentait pas de traces de coups sur lui".

L'identité de l'enfant devra être précisée par l'enquête de police qui aura la lourde tâche de faire toute la lumière sur cette terrible affaire.