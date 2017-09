Angers: un motard de la police nationale tué dans une collision avec une voiture

Un motard de la police nationale est mort samedi 2 au soir dans un accident de la route survenu à Angers, dans le Maine-et-Loire, selon une information publiée par Ouest-France.

Cet homme, âgé de 43 ans et père de deux enfants, effectuait une patrouille avec un autre policier à moto quand le drame s'est produit. C'est sur la route de Bouchemaine que son collègue a eu besoin de s'arrêter pour regonfler ses pneus. La victime a alors décidé de faire un tour du secteur, et en revenant, il a voulu doubler une voiture, qui a subitement tourné et est entrée en collision avec la moto.

Les secours sont rapidement intervenus sur place mais n'ont pu réanimer le policier. Une enquête a été ouverte, pour éclaircir les circonstances de l'accident, et confiée à la police judiciaire.

Francis Wetta, patron de la police du Maine-et-Loire, s'est rendu sur les lieux du drame accompagné de la vice-procureure Marie Anthouard: "C’est toujours très dur, dans la famille des policiers, de perdre un des siens" a-t-il déclaré.

Sur Twitter, la police nationale a tenu à apporter son soutien aux proches du motard décédé.

[SOUTIEN] Soutien à la famille du motard de la @PoliceNationale décédé en service dans un accident de la route à #Angers — Police Nationale (@PoliceNationale) 3 septembre 2017

Sous ce message, des dizaines de personnes ont également rendus hommage à la victime et confié leurs condoléances à sa famille. Jean-Louis Gagnaire, député de la 2e circonscription de la Loire, n'a pas non plus hésité à s'exprimer: "On n'oublie pas que la police nationale fait un métier dangereux pour nous protéger. Mes pensées vont aux proches du motard décédé".