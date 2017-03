Angers: une mère de de famille abattue à son domicile, son mari et l'un de ses enfants en garde à vue

Les faits sont encore bien mystérieux, et l'enquête aura fort à faire pour comprendre ce qu'il s'est passé dans le pavillon familial d'Angers le soir du lundi 27 février.

Une femme a en effet été abattue à son domicile d'un ou plusieurs coups de feu –ce point devra être éclairci– dans des conditions mystérieuses. Les suspects? Son mari et l'un de ses fils qui ont tous les deux été placés en garde à vue.

Il était 19h environ quand les médecins du Samu et la police interviennent au domicile de la victime, âgée de 36 ou 37 ans selon les sources. Ils la découvrent gisante, entre la vie et la mort. La femme ne survivra pas à ses blessures et décèdera dans l'ambulance. Selon les premières informations dévoilées par le quotidien Ouest-France, deux coups de feu ont été tirés. Le parquet a donc ouvert une enquête pour homicide. Il n'a cependant pas souhaité expliquer sur quels éléments le mari et l'un des enfants de la victime ont été arrêtés et sont actuellement entendus par la police.

Originaire du Kosovo, la couple résidait dans la ville d'Angers depuis sept ans avec leurs six enfants, trois filles et trois garçons, dans ce pavillon rue Yvette, en périphérie du centre-ville de la préfecture du Maine-et-Loire.

Le service régional de police judiciaire d’Angers est chargé des investigations est en train d'entendre la version des différents membres de la famille pour essayer de comprendre le déroulé de ce qui s'apparente, à première vue, à un drame familial tragique.