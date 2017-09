Angleterre: le couple franco-algérien qui employait Sophie Lionnet comme jeune fille au pair inculpé pour meurtre

La confirmation que le corps calciné retrouvé mercredi 20 à Londres soit bien celui de Sophie Lionnet, la malheureuse jeune fille au pair qui n'a plus doné de signes de vie depuis plusieurs semaines, n'est pas encore officielle. Mais le couple franco-algérien chez qui le cadavre a été retrouvé a officiellement été inculpé pour meurtre. Il ne fait guère de doute donc que le corps dont le duo essayait de se débarrasser est bien celui de la jeune femme, 21 ans, qui habitait depuis un an à Londres et qui s'occupait des deux enfants de 3 et 6 du couple. "Le corps était beaucoup trop brûlé pour procéder à l'identification de la victime. Une autopsie post-mortem sera réalisée en temps voulu" a expliqué la police.

Le couple arrêté est composé de Ouissem Medouni, 40 ans, et de Sabrina Kouider, 34 ans. Cette dernière a une petite notoriété dans les pages people puisqu'elle est l'ancienne compagne de Mark Walton, l'un des fondateurs du boys-band Boyzone qui a connu le succès à la fin des années 1990. Elle le père de son enfant.

Sophie Lionnet était originaire de Troyes. Selon une amie, elle était malheureuse depuis plusieurs semaines et devait rentrer en France lundi 18, mais elle n'est jamais descendue de l'avion qu'elle aurait dû prendre. Même dans le quartier où elle résidait, personne n'avait de nouvelles: "Je n’ai pas revu la jeune fille depuis août dernier. Elle avait l’habitude de venir avec les enfants deux fois par jour pour leur acheter des bonbons", a expliqué Sunny Patel, un commerçant proche, dans The Telegraph.

Aucune information n'a été dévoilée sur les motifs possibles du meurtre, même si les médias britanniques évoquent un motif passionnel. Les deux suspects seront auditionnés mardi 26. Leurs deux enfants ont été pris en charge par les services sociaux.