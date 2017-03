Londres: un homme meurt électrocuté dans son bain à cause de son iPhone

Un médecin légiste britannique a récemment fait un rapport auprès d'Apple pour signaler qu'utiliser un iPhone en charge lorsqu'on prend son bain peut être dangereux. Même très dangereux. Un Londonien a trouvé la mort comme cela selon une information Daily Mail publiée vendredi 17.

La victime s'appelait Richard Bull et était un père de famille de 32 ans. Il a été retrouvé gisant dans sa baignoire par son épouse qui a rapidement prévenu les secours, pensant qu'il avait fait une attaque. Arrivés sur place, ces derniers n'ont pu que constater sa mort et ont remarqué qu'il avait des traces de brulures sur les mains et sur la poitrine. Ils ont ensuite trouvé l'iPhone et le chargeur dans le bain, ainsi qu'une rallonge électrique sur le sol.

La thèse du suicide a un temps été envisagée à cause des conditions particulières dans lesquelles le corps a été retrouvé. Mais les médecins ont conclu à un accident. Le câble du téléphone aurait été en contact avec l'eau du bain par manque d'attention.

Le drame s'est déroulé le 11 décembre dernier. Richard Bull devait se rendre à un déjeuner familial pour échanger les cadeaux de Noël avec ses parents ainsi que son frère. Sa mère a témoigné dans le Daily Mail, pour alerter les parents et pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. "Je suis inquiète pour tous ces jeunes qui sont incapables de quitter leurs téléphones. Sans savoir à quel point c'est dangereux" a-t-elle déclaré.

Le médecin légiste, qui a expliqué qu'un iPhone en charge pouvait être aussi dangereux qu'un sèche-cheveux, a prévenu Apple pour que des avertissements soient désormais notés sur les emballages de téléphones.